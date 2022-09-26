الاطار يرحب بدعوة البرلمان لعقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية

2022/09/26 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: رحب الاطار التنسيقي، الاثنين 09/26/2022، بدعوة البرلمان الى عقد جلسة تعيد...

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