أول تعليق من الخارجية الأمريكية على منح سنودن الجنسية الروسية

2022/09/26 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت وزارة الخارجية الأمريكية على منح الرئيس فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن.

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