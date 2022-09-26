2022/09/26 | 23:03 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/26 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).