2022/09/26 | 23:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار البهادلي : الاطار سيقبل ويعطي الثقة للحلبوسي مرة اخرى حتى وان كان "خصما له" | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار البهادلي : الاطار سيقبل ويعطي الثقة للحلبوسي مرة اخرى حتى وان كان "خصما له" | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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