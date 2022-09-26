منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لتصفيات آسيا بتعادل سلبي أمام ناشئة الطلبة

2022/09/26 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اختتمَ منتخبُ الناشئين دون 17 عاماً معسكره التدريبيّ الداخلي في العاصمةِ بغداد بخوضه مباراةً تجريبيّةً، مساء اليوم الاثنين، في ملعبِ اللاعب الراحل علي حسين شهاب، وهي المباراةُ التحضيريّة الثالثة، وذلك أمام ناشئي فريق الطلبة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتعدُّ هذه المباراةُ البروفةَ الأخيرة لمنتخبِ الناشئين قبل التوجهِ إلى سلطنة عُمان لخوضِ تصفيات آسيا دون ١٧ عاماً والمقررة في العاصمةِ مسقط بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل، حيث يفتتحُ منتخبنا التصفياتَ بمواجهةِ نظيره القطري.

وأكدَ مدربُ منتخبنا للناشئين، أحمد كاظم: إن التحضيراتَ جرتْ وفق ما متوفرٌ من إمكانياتٍ في العاصمةِ بغداد، وتمّ توفيرُ ثلاث مبارياتٍ تجريبيةٍ حاولنا من خلالها زجَ جميع اللاعبين للوقوفِ على جاهزيتهم البدنيّة لاسيما لاعبينا العائدين من الإصابة.

وأضافَ: نأملُ أن نوفق في التصفياتِ وخطف بطاقة التأهل رغم وجودِ منتخباتٍ منافسة تحضرت بشكلٍ جيدٍ ضمن مجموعتنا.

وأشارَ إلى: إنه يثق بقدراتِ لاعبيه في الذهابِ بعيداً في المجموعةِ والمنافسة بقوةٍ للتأهل إلى النهائيات.

وبيّنَ: إن الفريق سيفتقدُ جهودَ احد أبرز لاعبي الفريق وهو اللاعب أحمد جواد الذي تعرضَ لإصابةٍ على مُستوى الركبة نتيجة سوءِ أرضية الملعب بعد التواءِ ساقه أثناء المبارياتِ التجريبيّة.

يشارُ إلى أن منتخبنا يلعبُ ضمن مجموعةٍ تضمُ منتخباتَ عمان والبحرين ولبنان وقطر إلى جانبِ منتخبنا.

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