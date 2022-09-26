تربية الكرخ الثالثة تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

2022/09/26 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مدير تربية الكرخ الثالثة: إنطلاق العام الدراسي سيكون مطلع الشهر المقبل.

- بما ان الأول من تشرين الأول المقبل سيصادف يوم سبت وهو عطلة رسمية فان إنطلاق العام الدراسي سيكون اليوم الذي يليه.

- الموعد حُدد في وقت سابق ولم تردنا أي انباء او تعليمات بتأجيله.

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