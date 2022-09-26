2022/09/26 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xrblABX9mk4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمر دبر بليل .. الجبوري يعلق على استقالة الحلبوسي خلال "نفس عميق": عبارة عن خداع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمر دبر بليل .. الجبوري يعلق على استقالة الحلبوسي خلال "نفس عميق": عبارة عن خداع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).