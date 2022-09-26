الأردن يتوج بلقب “البطولة الرباعية” على حساب عُمان

2022/09/26 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ظفر المنتخب الأردني بلقب البطولة الودية الرباعية بكرة القدم، بعدما فاز في المباراة النهائية على عمان “1-0” والتي جرت مساء الاثنين على ستاد عمان الدولي.

وأحرز هدف الفوز الثمين للأردن احسان حداد من ضربة جزاء حصل عليها البديل حمزة الدردور بالدقيقة “64”.

ووجد المنتخبان صعوبات في صياغة مشاهد التهديد الفعلي، في ظل الحذر الدفاعي من استقبال هدف قد يربك المخططات.

وتقاسم المنتخبان السيطرة في منتصف الملعب، لكن افتقدا للحلول الهجومية الناجحة، فبقي الشباك بعيدة عن أي خطر.

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