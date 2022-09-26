2022/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬زعيم‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬مبعوثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬وسفراء‭ ‬دول‭ ‬غربية،‭ ‬قضية‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العامري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه‭ ‬إن‭ ‬العامري‭ ‬‮«‬استقبل‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬اليوم،‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬منفردة‭ ‬مبعوثة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت‭ ‬وكلا‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفي كردي للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والعامري يبلغ بعثات دولية:الحكومة المقبلة قوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفي كردي للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية والعامري يبلغ بعثات دولية:الحكومة المقبلة قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).