​تسريبات عن الخيار العسكري والفقي لـ(الزمان):دول عربية خذلت مصر بشأن سد النهضة

2022/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬العسكري‭ ‬لأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬وارداً،‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬تمتلك‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬السد‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬ينخفض‭ ‬فيها‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬خلف‭ ‬السد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تؤجل‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬حتى‭ ‬استنفاد‭ ‬كل‭ ‬الطرق‭ ‬السلمية‭.‬ ‭ […]

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