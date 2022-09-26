2022/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة – مصطفى عمارة أكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل الزمان في القاهرة أن الحل العسكري لأزمة سد النهضة لا يزال وارداً، وأن مصر تمتلك القوة العسكرية القادرة على تدمير السد خاصة في مرحلة الجفاف التي ينخفض فيها منسوب المياه خلف السد إلا أن مصر تؤجل هذا الخيار حتى استنفاد كل الطرق السلمية. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات عن الخيار العسكري والفقي لـ(الزمان):دول عربية خذلت مصر بشأن سد النهضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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