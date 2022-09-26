2022/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاحتجاجات الإيرانية تتواصل لليلة العاشرة والقتلى بالعشرات باريس – طهران -اوتاوا تصاعد التوتر بين إيران ودول الغرب بشأن حملة القمع الدامية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية للاحتجاجات التي تواصلت لليلة العاشرة في أنحاء البلاد على وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق. فيما أعلنت كندا الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ردا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عقوبات كندية على شرطة الاخلاق والأوربي يدرس خيارات جديدة ضد طهران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عقوبات كندية على شرطة الاخلاق والأوربي يدرس خيارات جديدة ضد طهران ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عقوبات كندية على شرطة الاخلاق والأوربي يدرس خيارات جديدة ضد طهران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).