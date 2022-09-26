‭ ‬عقوبات‭ ‬كندية‭ ‬على‭ ‬شرطة‭ ‬الاخلاق‭ ‬والأوربي‭ ‬يدرس‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭ ‬

2022/09/26 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتجاجات‭ ‬الإيرانية‭ ‬تتواصل‭ ‬لليلة‭ ‬العاشرة‭ ‬والقتلى‭ ‬بالعشرات‮ ‬ باريس‭ – ‬طهران‭ -‬اوتاوا‭ ‬ تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬ودول‭ ‬الغرب‭ ‬بشأن‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تواصلت‭ ‬لليلة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬ فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬كندا‭ ‬الاثنين‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬ردا‭ […]

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