الشرطة يدعم مهاجمه بعد تعرضه لحملة تنمر

2022/09/26 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم نادي الشرطة الرياضي، الدعم لمهاجمه محمد داود بعد تعرضه لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وانتشرت صورة للاعب خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام الكهرباء، بدى فيها وكأنه أكبر من عمره، مما دفع الجماهير إلى التنمر عليه واتهامه بالتزوير.وفي هذا الصدد نشر الشرطة صورة للاعبه علق عليها قائلاً: “ولدنا محمد داود..[…]

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