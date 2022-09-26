2022/09/26 | 23:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي...

ظهرت المقالة رئيسي يرد على ماكرون بشأن حقوق الانسان: وماذا عن أصحاب السترات الصفراء!! أولاً على المسلة.

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