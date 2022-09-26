2022/09/26 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، مساء يوم الإثنين ، ان 38 دعوى قضائية بشركة النفط الوطنية رفعت ضده من قبل برلمانية تضررت مصالحها، مبيناً انه لا توجد الآن اي قضية ولا اخبار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط: رفعت ضدي 38 دعوى وجميعها اغلقها القضاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: رفعت ضدي 38 دعوى وجميعها اغلقها القضاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: رفعت ضدي 38 دعوى وجميعها اغلقها القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).