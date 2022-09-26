مجلس الامن الروسي: لن يكون هناك كأس العالم هذه السنة

2022/09/26 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلن مجلس الامن الروسي، اليوم الاثنين، بانه لن يكون هناك كأس العالم هذه السنة.وقال سكرتير مجلس الامن الروسـي، انه “لن يكون هناك كأس العالم هذه السنة، وسيحدث أمراً ما خلال الأسابيع القليلة […]

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