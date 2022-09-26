2022/09/26 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاثنين، عن مضمون تعهد كردي حيال فترة حسم مرشح رئيس الجمهورية.

وقال العتبي لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي يدعم جهود المباحثات والحوارات الجارية بين القوى الكردية من اجل حسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية وهناك تقدم جيد حصل في الايام الاخيرة وفقا للمعلومات".

ولفت الى ان "زيارة بافل الطالباني مؤخرا لبغداد كشفت عن الكثير من النتائج والتطورات الحاصلة بها".

واوضح العتبي أن " توافقات البيت الكردي حيال مرشح رئيس الجمهورية مرتبطة بملفات داخلية في اقليم كردستان وهذا ما يفسر حاجتهم للمزيد من الوقت"، مؤكدا بانه "وفقا للمعلومات فأن القوى الكردية تعهدت بحسم اسم المرشح خلال فترة تتراوح من اسبوع الى اسبوعين".

وتابع انه "في حال عدم التوافق سيعاد تكرار سيناريو 2018 من خلال طرح اسماء المرشحين على مجلس النواب لاختيار أحدهم وفق المسارات الدستورية".

واشار الى ان "الاطار التنسيقي مستعد لعقد اول جلسة لمجلس النواب وهو ينتظر حسم القوى الكردية لمباحثاتها"، مبينا ان "الاطار يريد ان تكون اول جلسة حاسمة لعدة ملفات في ان واحد".

ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعهد كردي حول حسم مرشح رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعهد كردي حول حسم مرشح رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).