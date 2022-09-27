أردوغان يقدم التعازي بوفاة يوسف القرضاوي

2022/09/27 | 00:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي، في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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