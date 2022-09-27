شاهد بالفيديو.. المنتخب العراقي يفوز على سوريا...وخمسون يوما تفصلنا عن مباراة المكسيك | ملاعب

2022/09/27 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sqkIe0AfpoI

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