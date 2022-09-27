بالصور.. وضع حواجز كونكريتية إضافية عند بوابة للخضراء

2022/09/27 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لقيام القوات الأمنية بوضع حواجز كونكريتية إضافية عند بوابة التخطيط للمنطقة الخضراء وسط بغداد.

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم السبت المقبل (1 تشرين الأول) تظاهرات في مناطق عدة من العاصمة.

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