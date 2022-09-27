2022/09/27 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n28QBwZV-pw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على وقع الاحتجاجات، البرلمان اللبناني يرفع رواتب العسكريين المتقاعدين، وملفات أخرى في نشرة 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على وقع الاحتجاجات، البرلمان اللبناني يرفع رواتب العسكريين المتقاعدين، وملفات أخرى في نشرة 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).