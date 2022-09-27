2022/09/27 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شرعت القوات الامنية، الثلاثاء، باغلاق بوابة الخضراء المجاورة لوزارة التخطيط ومبنى مجلس النواب تحسبا لاي تظاهرات مرتقبة قبيل جلسة الاربعاء.وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "تعزيزات من الكتل الكونكريتية وضعت أمام بوابة التشريع والتخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "وضع الكتل بشكل طولي عند بوابة التخطيط ما ادى لخروج هذا المدخل عن الخدمة بدءاً من يوم غد".

وتابع ان "يوم الثلاثاء سيتم المباشرة بإجراء مشابه عند بوابة الجسر المعلق"، مرجحاً ان "الاجراءات المشددة جاءت بعد تحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة البرلمان".

وقدم رئيس مجلس النواب استقالته بحسب جدول اعمال جلسة الاربعاء، والتي تتضمن التصويت على استقالة محمد الحلبوسي ومن ثم التصويت على تسمية النائب الاول الجديد بديلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتل كونكريتية وتعزيزات أمنية في محيط المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتل كونكريتية وتعزيزات أمنية في محيط المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).