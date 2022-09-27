الإطار يحدد الجهة التي تنازل لها عن منصب النائب الأول ويحدد موقفه من جلسة الأربعاء

2022/09/27 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، تنازله عن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب لجهة سياسية من خارج قواه.

وقال القيادي في الاطار محمود الحياني، لـ(بغداد اليوم)، إن "منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي هو من استحقاق قوى الاطار التنسيقي، لكن الاطار تنازل عن هذا المنصب، من أجل ان تكون هناك مشاركة من قبل الجميع في المشهد السياسي".

وبين الحياني أن "قوى الاطار التنسيقي تنازلت عن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي للنواب المستقلين وهؤلاء النواب بدورهم رشحوا النائب عنهم (محسن المندلاوي)".

وأكد: "نحن سندعم هذا الترشيح خلال جلسة البرلمان المقبلة".

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