انفجار قرب مركز للشرطة في تركيا

2022/09/27 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية، الإثنين، بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز للشرطة في منطقة مرسين بجنوب تركيا.

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