واشنطن تدعو تركيا واليونان لتجنب التصعيد

2022/09/27 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الخارجية الأمريكية تركيا واليونان لتجنب التصعيد وتسوية الخلافات القائمة بطرق دبلوماسية.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: “الآن الوقت ليس مناسبا لأي تصريحات أو أعمال من شأنها أن تصعد التوتر بين الحلفاء في الناتو”.وتابع: “سنواصل أن ندعو حلفاءنا في الناتو إلى العمل على الحفاظ على […]

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