أكاديمي إماراتي: يوسف القرضاوي قاد حملة كراهية ضد الإمارات رغم أنها أكرمته

2022/09/27 | 02:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الشيخ يوسف القرضاوي بـ"الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين الذي اشتهر بفتاويه التي تحرض على العنف والتكفير".

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