2022/09/27 | 03:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التبرع بالأعضاء البشرية يلجأ إليه البعض للعلاج من مرض خطير لا يوجد له حل آخر، ولكن اختلفت الآراء حول مشروعيته.فما هي الآراء المعروضة؟ انتشر جدل واسع حول قضية التبرع بالأعضاء، وتضاربت العديد من الأقاويل والآراء والفتاوى.كان أول متبرع بالأعضاء الحية في عام 1954، هو رونالد لي هيريك، حيث تبرع بكليته لأخيه […]

ظهرت المقالة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت..



رأي دار الإفتاء والكنيسة أولاً على ايرث نيوز.

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