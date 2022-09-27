"الاصطدام نجح".. مركبة ناسا تصطدم بديمورفوس

2022/09/27 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا ارتطام مركبتها الفضائية Dart بالكويكب ديمورفوس، ما يعني نجاح المرحلة الأولى من مهمة "الدفاع الكواكبي" والتي تتمثل في دقة التصويب.

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