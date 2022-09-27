تتويج الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية.. حقيقة الصور المتداولة

2022/09/27 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً ادعوا أنها تظهر جماهير غفيرة أثناء تواجدها في حفل موسيقي أقيم مؤخرا في مدينة الرباط عاصمة المغرب، والذي عرف مشاركة فنانين معروفين كالشاب خالد.

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