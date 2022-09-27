2022/09/27 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بمنح الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن.

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