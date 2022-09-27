2022/09/27 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الأسهم السعودية أول سهم في منطقة الخليج يدخل سوقا هابطة في عام 2022 حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى توتر المعنويات بعد ما يقرب من عامين من التفوق في الأداء، وفقا لبلومبرغ.

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