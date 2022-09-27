شاهد لحظة اصطدام مسبار ناسا

2022/09/27 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يوم الثلاثاء، نجاح مسبار فضائي تابع لها في الاصطدام عن عمد بكويكب في أول اختبار للبشرية للدفاع عن كوكب الأرض.

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