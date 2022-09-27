جريمة مروعة في الجزائر.. ذبحه وأحرق الجثة بعد شكوى الضحية للشرطة

2022/09/27 | 08:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت جريمة مروعة الشارع الجزائري، بعد قيام مواطن بذبح وإحراق جثة شخص كان على خلاف معه، وذلك بعد مصالحة في أحد أقسام الشرطة.

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