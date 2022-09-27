البنك الدولي يخفض توقعات النمو في شرق آسيا

2022/09/27 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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قال البنك الدولي اليوم إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2% ، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0% في أبريل، ونمو العام السابق البالغ 7.2% .وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 % من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا 2.8% هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0%.



وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني 8.1% ، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5% .وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد.



وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.

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