بيتكوين تتجاوز 20 ألف دولار

2022/09/27 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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تجاوزت عملة بيتكوين اليوم مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.وارتفعت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 5 % لتصل إلى 20286 دولارا.



وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4 % إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولارا.وتراجع الدولار قليلا بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين.

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