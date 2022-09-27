وسط تزايد حالات اليأس في لبنان.. CNN تتحدث مع سالي حافظ وعبد سوبرة عن معاناتهما

2022/09/27 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الموجة الأخيرة من اقتحامات البنوك الضوء على اليأس والمعاناة المفروضة على المودعين اللبنانيين، مما دفعهم للاعتداء على البنوك للوصول إلى أموالهم الخاصة.تحدثت CNN إلى بعض العملاء الساخطين الذين يُنظر إليهم الآن على أنهم أبطال يمثلون الصراع الذي يمر به اللبنانيون بعد رؤية الحسابات مجمدة لأكثر من عامين.

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