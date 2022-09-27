بعد 70 عاما.. عملات نقدية وورقية وطوابع تحمل صورة تشارلز الثالث

2022/09/27 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، اعتماد عملات نقدية وورقية وطوابع تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، كما أكد ظهور الرمز الملكي الخاص به على المباني الحكومية قريبا.

وستضطر بريطانيا إلى اعتماد "عملية بطيئة" لتغيير ما اعتادت عليه منذ 70 عاما، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لرويترز.

وأوضح قصر باكنغهام أن عملية إدخال التعديلات الجديدة ستكون تدريجية وأن العملات التي تحمل صورة تشارلز ووالدته ستكون متداولة في آن معا.

وتقدر السلطات البريطانية أن هناك حوالي 27 مليار عملة معدنية تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المتوقع أن تدخل العملات الورقية التي تحمل صورة الملك تشارلز التداول في عام 2024.

وسيتم تغيير الطوابع البريدية بعد نفاد تلك التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما ذكرته مؤسسة البريد البريطانية.

ونشر قصر باكنغهام الشعار الذي سيتم استخدامه على كافة المباني والمواقع الحكومية وحتى صناديق البريد الحمراء.

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