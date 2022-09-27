الاطاحة بارهابي وتاجرين للمخدرات في الانبار

2022/09/27 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنباراعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من القبض على ارهابي وتاجرين للمخدرات في الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة واستخبارات الفوج الرابع لواء المشاة 28 تم القاء القبض على متهم تبين بعد التدقيق وتقاطع المعلومات مع الوكالات الامنية لديه اكثر من قيد وانه يعمل على جمع المعلومات ويرسلها الى عصابات داعش الارهابية في محافظة الأنبار حيث تم القاء عليه وتسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".واضافت: "ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وامن الفرقة العاشرة وبمشاركة استخبارات لواء المشاة 38 وفوج طوارئ الثالث والادلة الجنائية، تم القاء القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود وبحوزتهما حبوب مخدرة وبكميات كبيرة في سيطرة الشرع بالرمادي وتم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".وتابعت الخلية: "وكذلك ضبطت استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة الفوج الأول لواء المشاة 39 كدس تابع لداعش في جزيرة الثرثار بداخله 3 صاروخ جهنم و 2 قذيفة مدفع و 20 قنبرة هاون مختلفة العيار"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع الكدس حسب الضوابط من قبل مفرزة الجهد الهندسي للفرقة".

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