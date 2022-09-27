2022/09/27 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً أمنياً موسعاً لمناقشة الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار في جانب الرصافة.وذكر بيان للقيادة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “الفريق الركن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتعزيز الامن والاستقرار..



قيادة عمليات بغداد تعقد مؤتمراً أمنياً موسعاً المركز الخبري الوطني.

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