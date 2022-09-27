بعد التجربة الصاروخية.. هاريس تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

2022/09/27 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ستزور المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، الخميس المقبل، في مسعى لإظهار التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية.

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