وزير الخارجية: بغداد تريد تطوير الحوار بين طهران والرياض الى المستوى الدبلوماسي

2022/09/27 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، 2022-09-27 ان العراق يأمل في...

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