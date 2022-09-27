احداث أيلول.. الاستخبارات تعتقل ارهابيا يجمع معلومات لداعش

2022/09/27 | 10:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 سبتمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الثلاثاء 27 ايلول 2022 الاستخبارات تعتقل ارهابي يجمع معلومات لداعش...

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الاستخبارات تعتقل ارهابيا يجمع معلومات لداعش أولاً على المسلة.

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