الهجرة والمهجرين: هنالك آليات لإعادة تأهيل العوائل العائدة من مخيم الهول السوري قبل دمجهم في المجتمع

2022/09/27 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم النوري، ان هناك آليات وإجراءات تتبعها وزارته مع الجهات المشرفة عملية اعادة تأهيل العوائل المعادة من مخيم الهول، للتأكد من اهليتهم قبل اعادتهم الى منازلهم بمناطقهم الأصلية.وكان مدير دائرة الهجرة والمهجرين في … Readmore

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