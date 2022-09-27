2022/09/27 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r3NVJhK99s8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريح جريء لشنكالي يثير استغراب نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريح جريء لشنكالي يثير استغراب نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).