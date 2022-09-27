2022/09/27 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي: نعتزم إصدار ورقة نقدية فئة 20 ألف دينار المركز الخبري الوطني.

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