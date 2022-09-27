الجنيه الإسترليني يسجل تحسنا طفيفاً أمام الدولار

2022/09/27 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، تحسنا طفيفا بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، وسط مخاوف من أن خطة الحكومة لخفض الضرائب يمكن أن تعرقل المالية العامة.واكتسبت العملة […]

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