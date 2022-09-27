محافظ البنك المركزي يعلن اتخاذ خطوات لتطوير القطاعين المالي والمصرفي

2022/09/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الاثنين، خارطة طريق تخص تطوير القطاعين المصرفي والمالي في العراق، فضلا عن حذف الاصفار من العملة العراقية.

وقال غالب، خلا مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "حذف الأصفار من العملة مشروع سابق مقدم من البنك المركزي ويتطلب تعديلات ويحتاح إلى تشريع قانون"، مبينا أنه "يجب توفير الأجواء لتقبل مثل هذه التعاملات ".

واضاف، أن "البنك المركزي ضمن سلسلة العملات ونعمل على إكمال فئة جديدة 20 ألف دينار"، مشيرا الى أنه "خفضنا سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع في مبادرات البنك المركزي".

وتابع: "عملنا على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال"، مبيناً أن "خروج العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر يعطي دعماً لحركة الاقتصاد والقطاع المالي والمصرفي".

واكد غالب، أنه "لا يوجد نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار".

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