بالفيديو.. اصطدام قطار بسيارة مدنية في الديوانية.. فنان عراقي ضمن المسافرين

2022/09/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

شهدت محافظة الديوانية في ساعة متأخرة من ليل امس الاثنين، تصادم قطار بسيارة مدنية، ما أدى لإصابة افراد السيارة وعدم وقوع إصابات بين المسافرين في القطار الذي يحمل فنانا عراقي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إنه "وقع حادث تصادم قطار مع سيارة مدنية، ما أدى الى اصابة افراد السيارة وتم نقلهم الى المستشفى، في محافظة الديوانية".

وأكد أنه "لم يصب احد من المسافرين داحل القطار"، مشيرا الى أنه يتواجد "الفنان محمود ابو العباس داخل القطار".

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