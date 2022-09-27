2022/09/27 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

مصرفا الرشيد والرافدين يقرران ايقاف ترويج السلف مؤقتاً

منذ 18 ساعة

بالوثيقة..



الرافدين يقرر إيقاف ترويج معاملات السلف الشخصية

منذ 19 ساعة

الجنيه الاسترليني في أدنى مستوى

منذ يوم واحد

إيران تستأنف إدخال آلاف الأطنان من بضائعها للعراق عبر منفذ مهران

منذ يومين

خبير نفطي: العراق يخسر 197 مليار دولار بسبب الاخفاقات بعقود جولات التراخيص

منذ يومين

وزير النفط يعلن بدء عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي

منذ يومين

الصادرات النفطية العراقية تسجل تراجعاً خلال أسبوع

منذ 3 أيام

خبير يرجح وصول ايرادات العراق لـ120 مليار دولار نهاية العام الحالي

منذ 3 أيام

الأردن يعلن تسلم 165 صهريج نفط من العراق

منذ 4 أيام

مستشار الكاظمي يحدد اتجاهين لاستثمار وفورات النفط بتحسين الواقع المعيشي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي: لا يوجد نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي: لا يوجد نية لخفض أو تغيير سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).