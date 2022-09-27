تعرف على مرشح منصب النائب الاول لرئيس البرلمان

2022/09/27 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي، عن المرشح لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وقال القيادي في الاطار محمود الحياني إن “منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي هو من استحقاق قوى الاطار التنسيقي، لكن الاطار تنازل عن هذا المنصب، من أجل ان تكون هناك مشاركة من قبل الجميع في المشهد السياسي”.

وبين الحياني أن “قوى الاطار التنسيقي تنازلت عن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي للنواب المستقلين وهؤلاء النواب بدورهم رشحوا النائب عنهم (محسن المندلاوي)”.

وأكد: “نحن سندعم هذا الترشيح خلال جلسة البرلمان المقبلة”.

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