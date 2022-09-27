2022/09/27 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏أفاد مصدر كردي محلي، يوم الثلاثاء،

بتعرض منطقة بالكايتي الحدودية لقصف من

المدفعية الإيرانية، في حالة تكررت

خلال الأيام الثلاثة المنصرمة.

وتقول طهران إنها تستهدف تواجداً

لأحزاب المعارضة التي تنتشر دا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف إيراني جديد يستهدف مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف إيراني جديد يستهدف مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).